Repubblica: Immobile vuole querelare Cairo (Di giovedì 20 maggio 2021) La querella Immobile-Cairo non è ancora finita. Repubblica scrive che l'attaccante della Lazio ha intenzione di querelare il patron granata per le accuse rivoltegli durante Lazio-Torino. Accuse denunciate da Immobile sui social. "Infatti l'attaccante ha intenzione di querelare Cairo: per farlo, dovrà chiedere l'autorizzazione della Figc per non violare la clausola compromissoria. All'episodio hanno assistito gli ispettori federali, che hanno portato via Immobile per evitare che perdesse la calma — incredibilmente mantenuta — di fronte all'attacco del presidente granata. La relazione degli stessi ispettori Figc è stata esaminata dal giudice sportivo Mastrandrea, oggi le decisioni: Cairo rischia multa e/o inibizione. E la Procura ...

