Lux Area Center Artigiani in mostra con i fiocchi di Toscanini e il defilè di Vittorio Camaiani (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo l'enorme successo dello scorso aprile il Lux Area Center torna straordinariamente con il format "Artigiani in mostra" in collaborazione con Officine Creative Market. Il 22 e 23 maggio 2021 nella Coffee House di Palazzo Colonna si terrà l'esposizione di alto artigianato valorizzata dalla presenza della mostra dei fiocchi e velette appartenuti alla Famiglia Toscanini. Preziosi oggetti ricevuti in dono lo scorso anno dallo stilista Vittorio Camaiani. La location settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia, ospiterà ben venti Artigiani provenienti da ogni parte d'Italia. Sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 dalle 11,00 alle 19,30 sarà possibile acquistare articoli ...

