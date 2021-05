Letta: “Dote ai 18enni dalla tassa di successione ricchi” (Di giovedì 20 maggio 2021) Una Dote ai 18enni finanziata con la tassa di successione dell’1% più ricco del Paese. Questa la proposta lanciata da Enrico Letta, leader del Pd, in un’intervista di Massimo Gramellini per il Corriere della Sera. “Su @7Corriere- scrive Letta su Twitter – lancio proposta di Dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione”. “Lei su che cosa cederebbe a Salvini, e in cambio di che cosa?”, la domanda di Gramellini a Letta: “Per la Dote ai diciottenni – la replica – sarei disposto a venire a patti anche sulla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Unaaifinanziata con ladidell’1% più ricco del Paese. Questa la proposta lanciata da Enrico, leader del Pd, in un’intervista di Massimo Gramellini per il Corriere della Sera. “Su @7Corriere- scrivesu Twitter – lancio proposta diper i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del paese di pagarla con ladi”. “Lei su che cosa cederebbe a Salvini, e in cambio di che cosa?”, la domanda di Gramellini a: “Per laai diciottenni – la replica – sarei disposto a venire a patti anche sulla ...

