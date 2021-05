Lecce, Corini: “Non meritavamo l’eliminazione. Futuro? Presto ne parleremo” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non meritavamo l’eliminazione. C’è un po’ di rammarico per la prima mezz’ora di Venezia, nella gara d’andata non siamo riusciti a mettere in mostra le nostre qualità. Ma, visto quanto prodotto oggi, posso dire che il risultato è ingiusto e che avremmo potuto tranquillamente conquistare la finale. Era nelle nostre corde, c’erano tutti i presupposti per un epilogo diverso“. Non nasconde la delusione Eugenio Corini, tecnico del Lecce, dopo l’eliminazione in semifinale playoff. Passa il Venezia a cui basta l’1-1 al Via del Mare dopo il successo di misura dell’andata. “Nell’ultimo periodo tante cose non sono andate per il verso giusto, credo che abbiamo pagato a caro prezzo le sconfitte contro Cittadella e Monza che, purtroppo, hanno inciso sull’aspetto mentale – ha detto il tecnico giallorosso ai ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non. C’è un po’ di rammarico per la prima mezz’ora di Venezia, nella gara d’andata non siamo riusciti a mettere in mostra le nostre qualità. Ma, visto quanto prodotto oggi, posso dire che il risultato è ingiusto e che avremmo potuto tranquillamente conquistare la finale. Era nelle nostre corde, c’erano tutti i presupposti per un epilogo diverso“. Non nasconde la delusione Eugenio, tecnico del, dopoin semifinale playoff. Passa il Venezia a cui basta l’1-1 al Via del Mare dopo il successo di misura dell’andata. “Nell’ultimo periodo tante cose non sono andate per il verso giusto, credo che abbiamo pagato a caro prezzo le sconfitte contro Cittadella e Monza che, purtroppo, hanno inciso sull’aspetto mentale – ha detto il tecnico giallorosso ai ...

