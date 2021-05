Internet Explorer addio dopo 25 anni: ora c’è la data ufficiale (Di giovedì 20 maggio 2021) Ora è ufficiale, Internet Explorer è destinato a breve alla morte informatica. Il browser probabilmente più popolare della storia di Internet, e per molti il primo vero programma con cui si sono approcciati alla navigazione online, non riceverà più aggiornamenti e di conseguenza Microsoft ha deciso di abbandonarlo. Internet Explorer addio dal 2022 (Foto LaStampa)Introdotto 25 anni fa per il proprio sistema operativo Windows, l’azienda americana ha deciso di mettere da parte la sua creatura già da qualche anno a questa parte, incentivando il passaggio ad altri browser, a cominciare dal suo Edge, sistema di navigazione che si basa sullo stesso sistema con cui Google ha sviluppato Chrome, il browser attualmente più utilizzato al mondo. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Ora èè destinato a breve alla morte informatica. Il browser probabilmente più popolare della storia di, e per molti il primo vero programma con cui si sono approcciati alla navigazione online, non riceverà più aggiornamenti e di conseguenza Microsoft ha deciso di abbandonarlo.dal 2022 (Foto LaStampa)Introdotto 25fa per il proprio sistema operativo Windows, l’azienda americana ha deciso di mettere da parte la sua creatura già da qualche anno a questa parte, incentivando il passaggio ad altri browser, a cominciare dal suo Edge, sistema di navigazione che si basa sullo stesso sistema con cui Google ha sviluppato Chrome, il browser attualmente più utilizzato al mondo. ...

