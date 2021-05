Giornata mondiale delle api | vitali per la Terra

Leggi su ck12

(Di giovedì 20 maggio 2021) Le api sono senz’altro essere fondamentali per gli equilibri dell’intero ecosistema. Nel 2017 l’Onu ha istituito laapi, una ricorrenza nata per ricordare il contributo di questa specie a rischio e al sostentamento umano e alla sostenibilità. SAN ANSELMO, CALIFORNIA – MAY 16: A honeybee flies next to a lamb’s ear plant on May 16, 2021 in San Anselmo, California. California Gov. Gavin Newsom unveiled his ambitious $267.8 billion budget proposal this week that includes a record $11 billion towards environmental related causes. The budget includes funding to create a habitat for threatened bees that play a vital role in pollinating the state’s crops. (Photo by Justin Sullivan/Getty ImagesLaapi è stata instituita in onore dell’apicoltore ...