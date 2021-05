“Gillette Bomber & King”, la partita evento con Bobo Vieri, Daniele De Rossi ed altre star del calcio (Di giovedì 20 maggio 2021) Appuntamento con la partita “Gillette Bomber & King: contro la violenza sulle donne” a partire dalle 21:30 su Italia 1. Dallo ‘Stadio dei Marmi’ di Roma, la squadra dei Bomber sbarbati capitanata da Bobo Vieri affronta quella dei King con la barba curata capitanata da Daniele De Rossi, in una spettacolare sfida di calcio, otto contro otto con delle regole speciali. Divisi dalla barba ma uniti da un grande ideale: la lotta contro la violenza sulle donne.È questo l’intento di Gillette, uno dei brand più importanti nell’universo maschile, che scende in campo contro la violenza sulle donne a sostegno della “Fondazione Doppia Difesa”, creata nel 2007 da Michelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Appuntamento con la: contro la violenza sulle donne” a partire dalle 21:30 su Italia 1. Dallo ‘Stadio dei Marmi’ di Roma, la squadra deisbarbati capitanata daaffronta quella deicon la barba curata capitanata daDe, in una spettacolare sfida di, otto contro otto con delle regole speciali. Divisi dalla barba ma uniti da un grande ideale: la lotta contro la violenza sulle donne.È questo l’intento di, uno dei brand più importanti nell’universo maschile, che scende in campo contro la violenza sulle donne a sostegno della “Fondazione Doppia Difesa”, creata nel 2007 da Michelle ...

