Draghi presenta il Sostegni bis: 'Un decreto che non lascia indietro nessuno' (Di giovedì 20 maggio 2021) Il dl è stato approvato dal Consiglio dei ministri: aiuti per le famiglie e per le imprese, più risorse per il turismo e misure per il lavoro. Un pacchetto da 40 miliardi che il premier ha illustrato ... Leggi su today (Di giovedì 20 maggio 2021) Il dl è stato approvato dal Consiglio dei ministri: aiuti per le famiglie e per le imprese, più risorse per il turismo e misure per il lavoro. Un pacchetto da 40 miliardi che il premier ha illustrato ...

Advertising

sole24ore : Sostegni bis, fondo perduto e pacchetto lavoro. Draghi: «Aiuti da 40 miliardi» - zazoomblog : Draghi presenta il Sostegni bis: Un decreto che non lascia indietro nessuno - #Draghi #presenta #Sostegni #decreto - infoitinterno : Draghi presenta il decreto Sostegni bis: «Non lasceremo indietro nessuno. L’Italia sarà un Paese per giovani» - infoitinterno : Sostegni bis stamattina in CdM: Draghi presenta alle 16 il Decreto Imprese, Lavoro, Professioni - infoitinterno : Sostegni bis, aiuti a fondo perduto e pacchetto lavoro. Draghi presenta il decreto -