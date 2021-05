Denise Pipitone | perché la lettera anonima è scritta con due inchiostri diversi? Il significato

Advertising

vitaindiretta : #DenisePipitone portata via in un'auto scura, piangeva. Segui tutti gli aggiornamenti su RaiPlay ?? - infoitcultura : 'Vai a prenderla'. Denise Pipitone, l'audio choc trasmesso a Storie Italiane: 'Portala fuori da qui'. Cosa si sente… - infoitcultura : Denise Pipitone, intercettazione a Storie Italiane: 'Vai a prenderla e portala fuori' - zazoomblog : Chi l’ha visto ieri sera Denise Pipitone: cosa c’è scritto nella nuova lettera? - #visto #Denise #Pipitone:… - Esquivel__Rulez : RT @blogtivvu: #DenisePipitone, Di Pisa a #Chilhavisto: “Anna Corona e Jessica terribili, capaci di tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

'Sono diciassette anni che so e sono serissimo'. Così comincia la lettera anonima inviata a 'Chi l'ha visto?' sul caso di. Si tratterebbe della stessa persona che aveva mandato anche all'avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre della piccola, Piera Maggio. 'Per favore, dopo 17 anni, date voce ai ...Novità inquietanti nel corso della puntata di oggi di Chi l'ha visto sul caso di. La trasmissione di Rai3 è riuscita ad intervistare l'ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa ha reso delle dichiarazioni molto forti, parlando di relazioni della polizia ...Svelato cosa ha scritto l'autore della missiva anonima a Chi l'ha Visto. L'ex procuratore fa delle rivelazioni su Piera Maggio, Corona e Jessica Pulizzi ...Il Palermo sbanca il “Menti” di Castellammare con il risultato di 2-0 e vola alla fase nazionale dei playoff per ritornare in Serie B. Decisivi i gol di Valente e Saraniti. Ecco le immagini della bell ...