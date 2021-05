Coronavirus, in Lombardia 22 decessi. In aumento il tasso di positività: 2,3% (ieri 1,9%) (Di giovedì 20 maggio 2021) Il bollettino del 20 maggio I decessi legati al Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 22. ieri, i morti erano stati 25, mentre il 18 maggio se ne erano registrati 31. Il totale delle vittime sale così a 33.438. I nuovi casi positivi al Covid-19 non invece 1.003, trovati su un totale di 44.109 tamponi. ieri se ne erano individuati 936 su 49.001 test. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, la Regione ha comunicato 1.755 persone attualmente ricoverate nei reparti ordinari (ieri 1.920) e 316 nei reparti di terapia intensiva (ieri 337), di cui 8 entrati nelle ultime 24 ore (ieri 4). Aumenta il tasso di positività: oggi è attorno al 2,3%, ieri 1,9%. Il numero dei dimessi ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Il bollettino del 20 maggio Ilegati alsegnalati nelle ultime 24 ore insono 22., i morti erano stati 25, mentre il 18 maggio se ne erano registrati 31. Il totale delle vittime sale così a 33.438. I nuovi casi positivi al Covid-19 non invece 1.003, trovati su un totale di 44.109 tamponi.se ne erano individuati 936 su 49.001 test. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, la Regione ha comunicato 1.755 persone attualmente ricoverate nei reparti ordinari (1.920) e 316 nei reparti di terapia intensiva (337), di cui 8 entrati nelle ultime 24 ore (4). Aumenta ildi: oggi è attorno al 2,3%,1,9%. Il numero dei dimessi ...

