Black Adam: Dwayne Johnson mostra un dettaglio del suo costume in una foto scattata sul set (Di giovedì 20 maggio 2021) Dwayne Johnson è impegnato nelle riprese di Black Adam e la star ha condiviso una foto dal set in cui si può vedere un dettaglio del costume. Le riprese di Black Adam sono attualmente in corso e Dwayne Johnson ha condiviso una foto scattata sul set in cui si intravede un dettaglio del suo costume. L'attore, durante le pause, si occupa infatti delle riunioni legate alla sua società Zoa Energy e un'immagine lo mostra mentre indossa sopra il suo costume un accappatoio nero. Dwayne Johnson ha puntato l'attenzione su un dettaglio della seconda ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021)è impegnato nelle riprese die la star ha condiviso unadal set in cui si può vedere undel. Le riprese disono attualmente in corso eha condiviso unasul set in cui si intravede undel suo. L'attore, durante le pause, si occupa infatti delle riunioni legate alla sua società Zoa Energy e un'immagine lomentre indossa sopra il suoun accappatoio nero.ha puntato l'attenzione su undella seconda ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Adam: Dwayne Johnson mostra un dettaglio del suo costume in una foto scattata sul set… - 3cinematographe : #BlackAdam: diamo una sbirciata al costume del personaggio [FOTO] - Black___Adam : @Kit4Carson Riposi in pace - Black___Adam : RT @Entreri41: @Corriere Quindi una misura dichiarata sanitaria serve per altro? Va che strano - Kiarachanel88 : Il cantante dei the black mamba è la versione portoghese di Adam levine dei Maroon 5? #Eurovision #POR #ESCita #ESC2021 -