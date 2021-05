XCOM e non solo: Firaxis al lavoro su 'diversi progetti entusiasmanti' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Strauss Zelnick, CEO della società madre di Firaxis Take-Two, ha rivelato il piano dello studio di sviluppo durante la conference call sugli utili. Zelnick si è focalizzato su due degli ultimi giochi sviluppati da Firaxis, XCOM: Chimera Squad e Civilization 6, annunciando anche i piani futuri. "Gli utenti attivi giornalieri di Civilization 6 sono cresciuti costantemente dall'uscita del gioco più di cinque anni fa e ad oggi il titolo ha venduto oltre 11 milioni di unità", ha dichiarato il CEO. "Come risultato dell'impegno del passato e del successo di XCOM Chimera Squad e XCOM 2 su Switch, i giochi Firaxis hanno avuto uno dei suoi anni migliori in assoluto". Zelnick poi prosegue: "Ci aspettiamo che questa crescita continui poiché lo studio ha diversi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Strauss Zelnick, CEO della società madre diTake-Two, ha rivelato il piano dello studio di sviluppo durante la conference call sugli utili. Zelnick si è focalizzato su due degli ultimi giochi sviluppati da: Chimera Squad e Civilization 6, annunciando anche i piani futuri. "Gli utenti attivi giornalieri di Civilization 6 sono cresciuti costantemente dall'uscita del gioco più di cinque anni fa e ad oggi il titolo ha venduto oltre 11 milioni di unità", ha dichiarato il CEO. "Come risultato dell'impegno del passato e del successo diChimera Squad e2 su Switch, i giochihanno avuto uno dei suoi anni migliori in assoluto". Zelnick poi prosegue: "Ci aspettiamo che questa crescita continui poiché lo studio ha...

