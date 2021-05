Windows 10X vivrà in Windows 10 ma non sarà mai un sistema indipendente (Di mercoledì 19 maggio 2021) Windows 10X, il sistema operativo leggero, è stato cancellato da Microsoft che ha deciso di non svilupparlo più come sistema operativo indipendente, ma pezzi di esso vivranno in altre parti di Windows 10. La notizia è apparsa direttamente sul blog Windows Experience Blog da John Cable, un post all’apparenza come tanti, attraverso il quale viene illustrata la disponibilità dell’aggiornamento 21H1 di Windows 10 e come fare per installarlo. L’ultimo paragrafo del post cita: “Dopo un anno di esplorazione e ingaggiando confronti con i clienti, abbiamo capito che la tecnologia di Windows 10X può essere impiegata in modo più utili e fruita da più utenti di quanto ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021)10X, iloperativo leggero, è stato cancellato da Microsoft che ha deciso di non svilupparlo più comeoperativo, ma pezzi di esso vivranno in altre parti di10. La notizia è apparsa direttamente sul blogExperience Blog da John Cable, un post all’apparenza come tanti, attraverso il quale viene illustrata la disponibilità dell’aggiornamento 21H1 di10 e come fare per installarlo. L’ultimo paragrafo del post cita: “Dopo un anno di esplorazione e ingaggiando confronti con i clienti, abbiamo capito che la tecnologia di10X può essere impiegata in modo più utili e fruita da più utenti di quanto ...

