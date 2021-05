Vaccini, produzione record nel 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – “Oltre 11 miliardi nel mondo. E’ il numero previsto di dosi dei Vaccini contro Covid-19 che saranno prodotti entro il 2021. Un numero impensabile per una malattia sconosciuta fino a poco più di un anno fa. Eppure – oggi – rappresenta un traguardo realistico da raggiungere”. Lo ha dichiarato il Presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. “Se è stato possibile arrivare a questo punto – ha aggiunto – è grazie soprattutto al virtuoso processo di collaborazione e di partnership tra i vari attori della Sanità in Italia – a cominciare dal Ministro della Salute, Roberto Speranza – e a livello internazionale nella ricerca e nei processi regolatori. E anche grazie alla proprietà intellettuale. Senza la spinta agli investimenti garantita dai brevetti, oggi non potremmo beneficiare di questi strumenti, fondamentali per superare la crisi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – “Oltre 11 miliardi nel mondo. E’ il numero previsto di dosi deicontro Covid-19 che saranno prodotti entro il. Un numero impensabile per una malattia sconosciuta fino a poco più di un anno fa. Eppure – oggi – rappresenta un traguardo realistico da raggiungere”. Lo ha dichiarato il Presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. “Se è stato possibile arrivare a questo punto – ha aggiunto – è grazie soprattutto al virtuoso processo di collaborazione e di partnership tra i vari attori della Sanità in Italia – a cominciare dal Ministro della Salute, Roberto Speranza – e a livello internazionale nella ricerca e nei processi regolatori. E anche grazie alla proprietà intellettuale. Senza la spinta agli investimenti garantita dai brevetti, oggi non potremmo beneficiare di questi strumenti, fondamentali per superare la crisi ...

Advertising

GiuliaGrilloM5S : Il Ministro #Giorgetti venga a riferire in #Parlamento della questione ReiThera e soprattutto degli esiti finora ra… - infoitinterno : Vaccini, produzione record nel 2021 - RadioItaliaIRIB : Ue: aumentare produzione vaccini - TodayEuropa : #Attualità #Network 'Vaccini per tutti e meno cari? Sospendere i brevetti non serve, basta aumentare produzione'… - xios271 : @BufaloEma @you_trend Ed essendo i vaccini una partita geopolitica importantissima, non potevamo permetterci di non… -