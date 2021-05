Ultime Notizie Roma del 19-05-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vigore nuovo tanti covid con il coprifuoco che slitta alle 23 mentre i dati sulla pandemia confermano una discesa dell’indice positività ma con oltre 200 decessi all’inizio di giugno Verifica le regioni già chiedono di superare il sistema dei colori dei che farsi Italia sollecitano una accelerazione alle aperture draghi ribadisce avanti con le vaccinazioni osservare le regole di stanziamento mascherina E tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo il commissario per l’emergenza figliolo frena sulle proposte di Alcune regioni sui poteri Che vaccinazioni spiaggia o fughe in avanti sui giovani l’unica soluzione dice programmare le vacanze in funzione dell’ appuntamento vaccinale e ribadisce il rigore avanti con i richiami Senza farsi prendere dalla propaganda ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vigore nuovo tanti covid con il coprifuoco che slitta alle 23 mentre i dati sulla pandemia confermano una discesa dell’indice positività ma con oltre 200 decessi all’inizio di giugno Verifica le regioni già chiedono di superare il sistema dei colori dei che farsi Italia sollecitano una accelerazione alle aperture draghi ribadisce avanti con le vaccinazioni osservare le regole di stanziamento mascherina E tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo il commissario per l’emergenza figliolo frena sulle proposte di Alcune regioni sui poteri Che vaccinazioni spiaggia o fughe in avanti sui giovani l’unica soluzione dice programmare le vacanze in funzione dell’ appuntamento vaccinale e ribadisce il rigore avanti con i richiami Senza farsi prendere dalla propaganda ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Ultime Notizie Serie A: Adriano parla di Lukaku, Cairo risponde a Immobile Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.47 - In pochi sanno che Antonio Cabrini ha giocato una stagione anche ...

M.O., nuova notte di raid e razzi:Francia preme per cessate fuoco Almeno 50 quelli sparati dalla Striscia nelle ultime ore. Dall'inizio delle operazioni che proseguono da giorni sono almeno 217 i palestinesi morti tra cui 63 bambini, secondo il ministero della ...

Coronavirus ultime notizie. Toyota ferma catene produttive in giugno per carenza chips. Studio ... Il Sole 24 ORE Boom delle immatricolazioni auto in Ue (+218,6%), Stellantis fa ancora meglio Il dato di aprile, 862.226 nuove immatricolazioni in Europa con l'Italia in testa (+3.276,8%), si confronta con il basso numero dello scorso anno causato dalle restrizioni per il Covid. Rispetto ad ap ...

La strada per lo zero netto entro il 2050 Ascolta Il mondo ha a disposizione una strada praticabile per costruire un settore energetico globale con emissioni nette zero nel 2050, ma ciò richiede una trasformazione senza precedenti del mondo i ...

