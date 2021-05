“The O. C”, Mischa svela retroscena sulla serie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella serie vestiva i panni di Marissa Cooper Mischa Burton, ha ottenuto il successo grazie al suo ruolo, nell’acclamata serie tv “The O.C”, in cui vestiva i panni di Marissa Cooper. L’attrice in questi giorni, in un’intervista inedita a E!News è tornata a parlare di quello che accadeva dietro le quinte e del suo personaggio nella serie ambientata a Orange Country. Il personaggio di Marissa, fidanzata con Ryan ha lasciato lo show nella penultima stagione: a causa di un drammatico incidente la Cooper, dopo una vita di eccessi e abusi perse infatti la vita. L’addio alla serie però non si svolse senza polemiche. La 35enne ha finalmente rotto il silenzio e ha raccontato cosa successe davvero. Una sorta di bullismo generale da parte di alcuni degli uomini sul set. C’erano persone su quel set che erano ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nellavestiva i panni di Marissa CooperBurton, ha ottenuto il successo grazie al suo ruolo, nell’acclamatatv “The O.C”, in cui vestiva i panni di Marissa Cooper. L’attrice in questi giorni, in un’intervista inedita a E!News è tornata a parlare di quello che accadeva dietro le quinte e del suo personaggio nellaambientata a Orange Country. Il personaggio di Marissa, fidanzata con Ryan ha lasciato lo show nella penultima stagione: a causa di un drammatico incidente la Cooper, dopo una vita di eccessi e abusi perse infatti la vita. L’addio allaperò non si svolse senza polemiche. La 35enne ha finalmente rotto il silenzio e ha raccontato cosa successe davvero. Una sorta di bullismo generale da parte di alcuni degli uomini sul set. C’erano persone su quel set che erano ...

