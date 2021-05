The Falconeer | l' esclusiva Xbox arriverà anche su Switch

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Contemporaneamente al lancio diSeries X/S, lo sviluppatore olandese Tomas Sala e Wired Productions hanno pubblicato The, un gioco di combattimento aereo open world per la nuova generazione di console di Microsoft. Ora, il gioco sarà presto disponibile con la "Warrior Edition" per Nintendo. Ciò è stato confermato dalle numerose voci per una versione commerciale su Amazon Japan, nel Nintendo eShop nordamericano e dal futuro editore giapponese del gioco. La sua uscita è prevista per il 5 agosto 2021, ma un annuncio ufficiale da parte di Wired Productions è ancora in sospeso. In The: Warrior Edition vestirete i panni di un potente uccello da guerra mentre esplorerete il mondo di gioco. Tuttavia, non sarete soli nel vostro viaggio, perché clan e fazioni ostili cercheranno di mettervi i ...

Advertising

Eurogamer_it : #TheFalconeer, l'esclusiva #Xbox arriverà anche su #Switch. -

Ultime Notizie dalla rete : The Falconeer

iCrewPlay.com

Si tratta di, il titolo realizzato interamente da Tomas Sala e disponibile fino ad ora esclusivamente su Xbox Series X - S, Xbox One e PC, ma che a breve arriverà su Nintendo Switch ...Tutti i giochi presenti in questa lista saranno su Xbox Game Pass al day one Esclusive Xbox Series X - S Gears Tactics Second ExctinctionTetris Effect ConnectedMedium Esclusive ...Un gioco uscito in esclusiva su Xbox Series X al lancio arriverà presto anche su Nintendo Switch in una nuova edizione completa.Wired productions rilascerà The Falconeer: Warrior Edition in Giappone per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo è uscito in tutto il mondo su Xbox One, Series X/S e PC a novembre 2020 ed è disponi ...