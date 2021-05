Stellantis - Nuovi stop a Sochaux per la carenza di semiconduttori (Di mercoledì 19 maggio 2021) La carenza di semiconduttori continua a creare problemi allo stabilimento del gruppo Stellantis a Sochaux. Ieri sera, la direzione ha avvisato i dipendenti del fermo produttivo, per i turni pomeridiano e notturno odierni, della catena di montaggio dedicata alle Peugeot 3008 e 5008 e alla Opel Grandland X. Un ulteriore stop è previsto per sabato 22 maggio. L'allarme. L'impianto transalpino sta affrontando sin dallo scorso febbraio continui problemi con la consegna di componenti elettronici: sono ormai diverse le giornate di lavoro perse negli ultimi mesi per un problema che interessa ormai tutto il settore automobilistico a livello globale. Proprio Stellantis ha lanciato pochi giorni fa un allarme su un peggioramento della situazione nel secondo trimestre e sulla possibilità di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladicontinua a creare problemi allo stabilimento del gruppo. Ieri sera, la direzione ha avvisato i dipendenti del fermo produttivo, per i turni pomeridiano e notturno odierni, della catena di montaggio dedicata alle Peugeot 3008 e 5008 e alla Opel Grandland X. Un ulterioreè previsto per sabato 22 maggio. L'allarme. L'impianto transalpino sta affrontando sin dallo scorso febbraio continui problemi con la consegna di componenti elettronici: sono ormai diverse le giornate di lavoro perse negli ultimi mesi per un problema che interessa ormai tutto il settore automobilistico a livello globale. Proprioha lanciato pochi giorni fa un allarme su un peggioramento della situazione nel secondo trimestre e sulla possibilità di ...

