Sentimenti Covid free (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Covid ha messo a dura prova la nostra salute, i nostri nervi, persino anche i nostri Sentimenti. Mano sul cuore, cenno della testa, tocco dei gomiti? No, grazie. A noi mancano le strette di mano, i baci sulle guance, gli abbracci. Il calore umano. Fisico. Eppure è grazie a quella realtà “virtuale” di cui ci siamo cibati in questi mesi che siamo rimasti “in contatto”, che abbiamo continuato a dare un volto alle voci dei nostri familiari e dei nostri amici. Abituandoci a mise imperfette, tute d’ordinanza, improbabili code a mascherare messe in piega inesistenti, e occhiaie mal celate dal trucco casalingo. In quel “peggio di noi”, che abbiamo reso pubblico, quando fino ad allora lo tenevamo gelosamente privato, ci siamo incredibilmente trovati a sentirci a nostro agio. Ci siamo abituati a quelle immagini sgranate riflesse nei nostri ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilha messo a dura prova la nostra salute, i nostri nervi, persino anche i nostri. Mano sul cuore, cenno della testa, tocco dei gomiti? No, grazie. A noi mancano le strette di mano, i baci sulle guance, gli abbracci. Il calore umano. Fisico. Eppure è grazie a quella realtà “virtuale” di cui ci siamo cibati in questi mesi che siamo rimasti “in contatto”, che abbiamo continuato a dare un volto alle voci dei nostri familiari e dei nostri amici. Abituandoci a mise imperfette, tute d’ordinanza, improbabili code a mascherare messe in piega inesistenti, e occhiaie mal celate dal trucco casalingo. In quel “peggio di noi”, che abbiamo reso pubblico, quando fino ad allora lo tenevamo gelosamente privato, ci siamo incredibilmente trovati a sentirci a nostro agio. Ci siamo abituati a quelle immagini sgranate riflesse nei nostri ...

