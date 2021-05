Ranieri | «Boskov meraviglioso Nel ’92 a Wembley tifavo per la Sampdoria»

Advertising

Archiviamo la sconfitta come diceva: meglio perdere una partita con una pioggia di gol, che ... Grazie, spero di vederti a lungo sulla nostra panchina. La nave è quasi in porto. Avanti ...Commenta per primo 'Io penso cheabbia fatto un buon lavoro alla Sampdoria e, considerando anche la situazione del calcio ... Ma è vero che conla formazione la faceva Mancini? ' No, non è ...Ranieri ricorda Boskov esprimendo stima per la storia e il percorso fatto con i colori blucerchiati. In una esclusiva ammette: "Nella mia carriera ne ho incontrati tanti di allenatori bravi e da tutti ...Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha ricordato la storica figura di Vujadin Boskov e la finale di Coppa Campioni del 1992 Claudio Ranieri ricorda Vujadin Boskov. Il tecnico della Sampdoria ha ...