Advertising

RassegnaZampa : #Palestre, resta il nodo delle docce: i gestori possono vietarle. Meglio cambiarsi a casa - infoitsalute : Palestre, resta il nodo delle docce: i gestori possono vietarle. Meglio cambiarsi a casa - infoitsalute : Palestre, resta il nodo delle docce: i gestori possono vietarle. Meglio cambiarsi a casa - fisco24_info : Dal coprifuoco alle feste, dai matrimoni alle palestre: domande e risposte sulle riaperture: Gradualità e ancoraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre resta

Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività disono consentite in conformita' ai ...sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo ...Le regole per la riapertura delleindoor però sono molto rigide, e rispondono ad... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonatiRoma, 19 Maggio - Superare le restrizioni attuali e avviare un graduale ritorno alla quotidianità perduta: il decreto riaperture (Gazzetta ufficiale) è un passo più lungo per ridare respiro all'Italia ...Cosa prevede il nuovo decreto per le riaperture di bar, ristoranti, palestre e discoteche? Tutte le regole per ripartire in sicurezza.