Monrealesi furbetti del sacchetto | piovono multe a Palermo

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Da Monreale aper gettare i rifiuti ma scatta la multa salata per alcunidelpizzicati dalla polizia municipale del Capoluogo.nell’ambito dei controlli mirati alla tutela della salute pubblica e del decoro urbano hanno permesso di identificare una trentina di cittadini, tra cui, appunto, alcuni. L’intervento della polizia municipale aveva come obiettivo il contrasto all’abbandono incondizionato dei rifiuti. In via Ernesto Basile gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana, in abiti civili e con auto senza segni distintivi, hanno svolto servizio finalizzato al contrasto al fenomeno della migrazione dei rifiuti provenienti da altri comuni. Identificati ben trenta trasgressori, provenienti dai comuni di Piana degli Albanesi, Monreale, San ...