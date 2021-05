Lo studio secondo cui l’Italia sarà tutta in zona bianca entro la fine di giugno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Messaggero riporta i risultati di uno studio che starebbe circolando tra gli esperti che collaborano con il ministero della Salute. secondo il documento, la percentuale degli italiani immunizzati sarebbe ormai vicina al 40%. La fonte e gli autori della ricerca non sono citati, ma in base a questa simulazione l’Italia – con questo ritmo di vaccinazioni – potrebbe essere tutta in fascia bianca entro la fine di giugno. Come si arriva a questa stima? Circa il 32% della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino. E i dati che arrivano dal Regno Unito dimostrano che, a quindici giorni dalla prima iniezione, scatta la protezione, anche se non al massimo. Inoltre, in Italia ci sono 3,7 milioni di persone che ufficialmente hanno superato l’infezione ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Messaggero riporta i risultati di unoche starebbe circolando tra gli esperti che collaborano con il ministero della Salute.il documento, la percentuale degli italiani immunizzati sarebbe ormai vicina al 40%. La fonte e gli autori della ricerca non sono citati, ma in base a questa simulazione– con questo ritmo di vaccinazioni – potrebbe esserein fascialadi. Come si arriva a questa stima? Circa il 32% della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino. E i dati che arrivano dal Regno Unito dimostrano che, a quindici giorni dalla prima iniezione, scatta la protezione, anche se non al massimo. Inoltre, in Italia ci sono 3,7 milioni di persone che ufficialmente hanno superato l’infezione ...

Advertising

christianrocca : Lo studio secondo cui l’Italia sarà tutta in zona bianca entro la fine di giugno - _AliveUniverse : In origine la #Terra doveva avere molta più #acqua in superficie. Ma, secondo un nuovo studio, buona parte di essa… - CecettoM : Il sistema bancario consuma due volte più energia di #Bitcoin. Secondo uno studio condotto da @glxyresearch annualm… - 76Pier : @enricoj10 @SilviaTeresa14 - HHnoraH : RT @Vulcanelios: Secondo uno studio di Oxford, per evitare contagi, è sufficiente inserire una quota di tifosi dell’Inter in ogni assembram… -