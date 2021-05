Lille | Hazard | “Vincere Ligue 1 contro Psg versione Qatar più difficile del trionfo del 2011”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Se seguo ancora il? Certamente. Inoltre, quando guardo le partite condivido il momento con i miei figli. Quando sentono parlare diin televisione, sanno che è lì che giocava il loro papà. Mio figlio più grande è nato quando giocavo per il, ma tutti loro sanno che la mia carriera è iniziata al”. Queste le parole di Eden, nell’intervista diffusa dal club francese. L’ala belga del Real Madrid, ex giocatore proprio del, ha aggiunto: “La possibilità diil titolo? Onestamente, se diventassero campioni in questa stagione, sarebbe anche meglio del campionato che abbiamo vinto noi nel, perché ora c’è ladeldel Psg, che rende il campionato più ...

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "tifa: '...... Christian Benteke (Crystal Palace), Jérémy Doku (Rennes), Eden(Real Madrid), Romelu Lukaku ... Domagoj Vida (Beikta), Jo?ko Gvardiol (Leipzig), Domagoj Bradari (LOSC), Mile ?kori (Osijek) ...PSG VERSIONE QATAR - "Se seguo ancora il Lille? Certamente", ha risposto Hazard. "Inoltre, quando guardo le partite condivido il momento con i miei figli. Quando sentono parlare di Lille in television ...Ogni squadra può convocare 26 giocatori per la fase finale del torneo, che si svolge dall'11 giugno all'11 luglio.