Letta: “Pd e M5s sono diversi, ma il rapporto è positivo, non è messo in discussione. Lo porterò avanti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ill Pd nella maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi è il “guardiano”, il “pilastro” delle “riforme” che devono essere fatte per rilanciare l’Italia e sfruttare le risorse messe a disposizione di Next Generation Eu, che arriveranno solo a patto che il Paese si riformi, anche per dare una prospettiva ai giovani. A sottolinearlo è il segretario del Pd Enrico Letta, che oggi e domani è a Bruxelles per un giro di incontri istituzionali, a partire dalla presidente della Commissione e dal presidente del Parlamento Europeo. “Ho raccontato alla presidente Ursula von der Leyen – dice Letta, a margine di un pranzo con David Sassoli – come il nostro sostegno al governo Draghi è un sostegno pieno, convinto e nel segno dell’Europa. Vogliamo che questo governo continui nella strada che ha intrapreso: lo sosteniamo convintamente, perché l’Europa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ill Pd nella maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi è il “guardiano”, il “pilastro” delle “riforme” che devono essere fatte per rilanciare l’Italia e sfruttare le risorse messe a disposizione di Next Generation Eu, che arriveranno solo a patto che il Paese si riformi, anche per dare una prospettiva ai giovani. A sottolinearlo è il segretario del Pd Enrico, che oggi e domani è a Bruxelles per un giro di incontri istituzionali, a partire dalla presidente della Commissione e dal presidente del Parlamento Europeo. “Ho raccontato alla presidente Ursula von der Leyen – dice, a margine di un pranzo con David Sassoli – come il nostro sostegno al governo Draghi è un sostegno pieno, convinto e nel segno dell’Europa. Vogliamo che questo governo continui nella strada che ha intrapreso: lo sosteniamo convintamente, perché l’Europa e ...

