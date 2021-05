Lazio-Torino finisce in rissa: ecco cosa è successo nel dopo partita (Di mercoledì 19 maggio 2021) finisce male il match della Serie A Lazio-Torino tra accuse, insulti reciproci, un accenno di rissa ed un durissimo botta e risposta su Instagram tra la Scarpa d’Oro uscente Ciro Immobile ed il proprietario granata Urbano Cairo. ecco cosa è successo Il confronto tra Lazio e Torino, recupero della 25° giornata della Serie A 2020-2021, si preannunciava teso ed alla prova dei fatti si è rivelato ben peggio del previsto con tanto di rissa, fisica e verbale. Succede tutto al fischio finale dell’arbitro Fabbri, un finale con il giallo per via di un clamoroso palo colpito da Lazzari ed un rigore solare non concesso ai biancocelesti per fallo su Muriqi. La partita finisce 0-0 ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021)male il match della Serie Atra accuse, insulti reciproci, un accenno died un durissimo botta e risposta su Instagram tra la Scarpa d’Oro uscente Ciro Immobile ed il proprietario granata Urbano Cairo.Il confronto tra, recupero della 25° giornata della Serie A 2020-2021, si preannunciava teso ed alla prova dei fatti si è rivelato ben peggio del previsto con tanto di, fisica e verbale. Succede tutto al fischio finale dell’arbitro Fabbri, un finale con il giallo per via di un clamoroso palo colpito da Lazzari ed un rigore solare non concesso ai biancocelesti per fallo su Muriqi. La0-0 ...

Advertising

Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - Gazzetta_it : #Lazio-Torino. Lite social: #Immobile accusa, #Cairo risponde - DiMarzio : #LazioTorino, il messaggio di #Immobile in seguito alle accuse di #Cairo - _i_n_d_i_o_ : RT @pisto_gol: Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato alla sto… - italiaserait : Lazio, Simone non salva Pippo: il Torino è salvo -