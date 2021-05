Filippi: “La squadra ha un merito. Doda e Saraniti non in campo dal 1?? Vi spiego la mia scelta” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Termina con un successo, il match del secondo turno dei playoff di Serie C per il Palermo.Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei playoff di Serie C contro la Juve Stabia e guadagna l'accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18' realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68' raddoppio rosanero, in gol il numero 9 palermitano, Andrea Saraniti che realizza il gol assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei playoff di Serie C (LEGGI QUI). Un risultato analizzato al triplice fischio in mixed zone dal tecnico del rosanero, Giacomo Filippi, dallo stadio "Romeo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Termina con un successo, il match del secondo turno dei playoff di Serie C per il Palermo.Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei playoff di Serie C contro la Juve Stabia e guadagna l'accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18' realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68' raddoppio rosanero, in gol il numero 9 palermitano, Andreache realizza il gol assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei playoff di Serie C (LEGGI QUI). Un risultato analizzato al triplice fischio in mixed zone dal tecnico del rosanero, Giacomo, dallo stadio "Romeo ...

