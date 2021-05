Denise Pipitone: l’hacker e le foto dal satellite, cosa è accaduto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Riemergono in questi giorni vecchi elementi sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, ultimo mistero: l’hacker e le foto dal satellite. (screenshot video)Ci sarebbero tre foto riprese dal satellite che racconterebbero il rapimento della piccola Denise Pipitone, scatti che addirittura sarebbero da molti anni nelle mani dei legali della famiglia della piccola scomparsa. A sostenere questa tesi era già nel 2006 tale Stefano Gennari, un hacker il quale aveva rilasciato alcune interviste, tra cui una a ‘News’, il settimanale diretto da Andrea Monti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone: il mistero della donna bionda fuggita Gennari si definiva esperto in intercettazioni ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Riemergono in questi giorni vecchi elementi sul caso della scomparsa di, ultimo mistero:e ledal. (screenshot video)Ci sarebbero treriprese dalche racconterebbero il rapimento della piccola, scatti che addirittura sarebbero da molti anni nelle mani dei legali della famiglia della piccola scomparsa. A sostenere questa tesi era già nel 2006 tale Stefano Gennari, un hacker il quale aveva rilasciato alcune interviste, tra cui una a ‘News’, il settimanale diretto da Andrea Monti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>: il mistero della donna bionda fuggita Gennari si definiva esperto in intercettazioni ...

