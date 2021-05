Demi Lovato fa coming out: 'Sono di genere non binario, cambio il mio pronome in 'loro'' (Di mercoledì 19 maggio 2021) La cantante Demi Lovato in un video seguito da un lungo thread sul suo profilo Twitter fa coming out e fa discutere: ' Sono di genere non binario '. L'artista spiega di aver fatto questo gesto ' per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 maggio 2021) La cantantein un video seguito da un lungo thread sul suo profilo Twitter faout e fa discutere: 'dinon'. L'artista spiega di aver fatto questo gesto ' per ...

Agenzia_Ansa : La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o '… - Corriere : Demi Lovato: «Sono di genere non binario. Usate con me il pronome “loro”» - Giovaguerrato : Chicazzè Demi Lovato??? - ____Kit_Kat____ : RT @yiliyue: oh e potete odiare demi lovato quanto volete even i can’t stand them ma non costa niente rispettare i pronomi di una persona s… - occhio_notizie : Demi Lovato fa coming out, 'Sono non binaria, datemi del 'voi' o del 'loro'' COSA VUOL DIRE 'NON BINARIO' >>>… -