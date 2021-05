Covid-19: una donna di 76 anni, si sveglia nella sua bara pochi istanti prima di essere cremata (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una donna anziana di 76 anni ha evitato per un pelo di essere bruciata viva dopo che la sua famiglia aveva erroneamente pensato che fosse morta, in seguito al contagio da Covid-19. La donna esamine stava per essere cremata. L’anziana, identificata come Shakuntala Gaikwad, è risultata positiva al Covid la scorsa settimana. Yahoo ha riferito che la sua famiglia l’ha portata al Silver Jubilee Hospital di baramati ( India ) il 10 Maggio, ma poiché i reparti erano pieni sono stati respinti. Mentre aspettavano un’ambulanza ha perso conoscenza e la famiglia ha pensato erroneamente che fosse morta. È stata così portata a casa per la preparazione alla cremazione. La famiglia l’ha riportata a casa e ha iniziato a prepararla per la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unaanziana di 76ha evitato per un pelo dibruciata viva dopo che la sua famiglia aveva erroneamente pensato che fosse morta, in seguito al contagio da-19. Laesamine stava per. L’anziana, identificata come Shakuntala Gaikwad, è risultata positiva alla scorsa settimana. Yahoo ha riferito che la sua famiglia l’ha portata al Silver Jubilee Hospital dimati ( India ) il 10 Maggio, ma poiché i reparti erano pieni sono stati respinti. Mentre aspettavano un’ambulanza ha perso conoscenza e la famiglia ha pensato erroneamente che fosse morta. È stata così portata a casa per la preparazione alla cremazione. La famiglia l’ha riportata a casa e ha iniziato a prepararla per la ...

Advertising

enpaonlus : 'Cerchiamo una famiglia speciale per le nostre gattine': l'appello di due bimbi rimasti orfani… - MediasetTgcom24 : Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - riflessi_diluce : RT @Storace: Abbiamo buttato decine di milioni su #Reithera, ma il vero #vaccinoitaliano attende ancora la sperimentazione. E ha una copert… - DgsGiu : @Andreacar_88 Direi che il discorso non regge proprio visto che, al nostro fianco, c’è il Giappone con una mortali… -