Con la mente annebbiata dall'alcol, giovane devasta un supermarket (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il protagonista della vicenda si è arrampicato sugli scaffali per poi correre sugli stessi, nell'inutile tentativo di sfuggire alla "cattura". Alla fine è stato arrestato 19 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il protagonista della vicenda si è arrampicato sugli scaffali per poi correre sugli stessi, nell'inutile tentativo di sfuggire alla "cattura". Alla fine è stato arrestato 19 maggio 2021

Franco Battiato, la musica elettronica (e non) ti deve tanto ...è mai nata in contrapposizione con la cultura popolare, ma ci convive benissimo. Battiato ha solo mescolato le due cose. ' Pollution ' ne è un esempio e Battiato da un'altra lezione da tenere a mente:...

Corriere Salute : natura(l)mente, perché il contatto con l’ambiente fa bene al cervello Corriere della Sera Questione Salernitana: Lotito ha già in mente cosa fare Vendere un club in poco più di un mese. Un club, come la Salernitana, valutato circa 70-80 milioni di euro. Sembra una cosa simile ad un'impresa, ...

E questo cuore non mente, il libro di Levante Tra inseguimenti, confessioni notturne e ricordi che esplodono come coriandoli, il nuovo romanzo di Levante racconta il coraggio di guardarsi dentro e di seguire senza riserve il filo caotico dei nost ...

