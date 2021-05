Cinema: addio a Charles Grodin, delizioso attore buffo in tante commedie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Los Angeles, 19 mag. – (Adnkronos) – L’attore statunitense Charles Grodin, che ha incantato il pubblico con il suo umorismo buffo, sobrio e goffo in film come “Il rompicuori”, “Prima di mezzanotte” e “Beethoven”, è morto nella sua casa di Wilton, nel Connecticut, all’età di 86 anni. Come ha annunciato il figlio Nicholas, il padre era malato di un tumore al midollo spinale.Era nato il 21 aprile, Pittsburgh, in Pennsylvania, come Charles Grodinsky. Allievo di Lee Strasberg, debuttò a Broadway nel 1962 e al Cinema nel 1964 con “Sex and the College Girl”. Rifiutato il ruolo da protagonista ne “Il laureato” (1967) di Mike Nichols, Grodin interpretò l’ostetrico in “Rosemary’s Baby” (1968) di Roman Polanski. Si affermò come protagonista con “Il rompicuori” ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Los Angeles, 19 mag. – (Adnkronos) – L’statunitense, che ha incantato il pubblico con il suo umorismo, sobrio e goffo in film come “Il rompicuori”, “Prima di mezzanotte” e “Beethoven”, è morto nella sua casa di Wilton, nel Connecticut, all’età di 86 anni. Come ha annunciato il figlio Nicholas, il padre era malato di un tumore al midollo spinale.Era nato il 21 aprile, Pittsburgh, in Pennsylvania, comesky. Allievo di Lee Strasberg, debuttò a Broadway nel 1962 e alnel 1964 con “Sex and the College Girl”. Rifiutato il ruolo da protagonista ne “Il laureato” (1967) di Mike Nichols,interpretò l’ostetrico in “Rosemary’s Baby” (1968) di Roman Polanski. Si affermò come protagonista con “Il rompicuori” ...

