Chiude la Trevikart a Pontirolo | 30 dipendenti a rischio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Abbiamo dovuto vedere anche questa… l’azienda che ci comunica che ha venduto la propria fabbrica a un gruppo di cui non ricorda il nome, e non si preoccupa di licenziare 30 persone anche quando gli affari vanno bene!”: è il commento amaro di Luca Legramanti e Paolo Turani, segretari generali di Fistel Cisl e Slc Cgil. Stanno parlando della alladi, azienda del gruppo Pro-Gest di Treviso, con circa 500, stabilimenti in tutta Italia, e 30 lavoratori nell’impianto bergamasco, dove si producono scatole di cartone per la quarta gamma e in generale per il mercato alimentare. Un mercato che ha “tenuto” anche durante la crisi generata dall’epidemia da Covid, e che anche ora ha ottimi volumi di produzione. L’azienda si è insediata ada pochi anni, dopo aver chiuso uno stabilimento in ...