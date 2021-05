Castellammare, figlio di camorrista a capo del consiglio comunale: è bufera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il figlio di un camorrista è stato eletto presidente del consiglio comunale a Castellammare di Stabia: le sue parole hanno creato un’enorme bufera A Castellammare di Stabia tutte le attenzioni sono rivolte ad Emanuele D’Apice. Eletto consigliere sostenendo l’attuale sindaco Cimmino, le sue parole dopo esser diventato presidente dell’Assemblea hanno provocato un’accesa polemica tra i partiti. Leggi anche-> Reddito di Cittadinanza, i numeri in Campania superano l’intero Nord L’uomo avrebbe ringraziato il padre per l’educazione ed i valori ricevuti. Se non fosse che il padre, Luigi, è stato condannato nel 2004 per associazione camorristica. Ad alimentare poi la polemica si aggiungono gli applausi della maggioranza, dopo che il giovane a stento ha trattenuto la ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildi unè stato eletto presidente deldi Stabia: le sue parole hanno creato un’enormedi Stabia tutte le attenzioni sono rivolte ad Emanuele D’Apice. Eletto consigliere sostenendo l’attuale sindaco Cimmino, le sue parole dopo esser diventato presidente dell’Assemblea hanno provocato un’accesa polemica tra i partiti. Leggi anche-> Reddito di Cittadinanza, i numeri in Campania superano l’intero Nord L’uomo avrebbe ringraziato il padre per l’educazione ed i valori ricevuti. Se non fosse che il padre, Luigi, è stato condannato nel 2004 per associazione camorristica. Ad alimentare poi la polemica si aggiungono gli applausi della maggioranza, dopo che il giovane a stento ha trattenuto la ...

Advertising

FelixPerrella : Castellammare, presidente del consiglio il figlio di un condannato per camorra - la Repubblica - massimoneri90 : Castellammare, presidente del consiglio il figlio di un condannato per camorra - CALCIOGEMINI : RT @rep_napoli: Castellammare, presidente del consiglio il figlio di un condannato per camorra [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 13… - patriziarutigl1 : RT @rep_napoli: Castellammare, presidente del consiglio il figlio di un condannato per camorra [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 13… - rep_napoli : Castellammare, presidente del consiglio il figlio di un condannato per camorra [di Dario del Porto] [aggiornamento… -