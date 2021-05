Basket: Nba, Washington ko grazie a super Tatum e Boston vola ai playoff (Di mercoledì 19 maggio 2021) Boston, 19 mag. - (Adnkronos) - I Boston Celtics sconfiggono 118-100 gli Washington Wizards e conquistano un posto ai playoff. La franchigia della Massachussets chiude al settimo posto nella Eastern Conference e si regala la sfida contro Brooklyn al primo turno di post season. Tra le mura amiche del TD Garden i Celtics prendono il controllo del match in un terzo quarto da 38-26, chiudendo poi i conti nella frazione finale grazie a un immenso Jayson Tatum. La stella dei biancoverdi ha dominato l'incontro segnando 50 punti (23 nel solo terzo quarto) tirando 14/32 dal campo, 5/12 dalla lunga distanza e un clamoroso 17/17 ai liberi, a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 4 assist. Una prestazione sensazionale (ovviamente già record per i play-in) a cui si sono aggiunti i 29 punti di Kemba ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 mag. - (Adnkronos) - ICeltics sconfiggono 118-100 gliWizards e conquistano un posto ai. La franchigia della Massachussets chiude al settimo posto nella Eastern Conference e si regala la sfida contro Brooklyn al primo turno di post season. Tra le mura amiche del TD Garden i Celtics prendono il controllo del match in un terzo quarto da 38-26, chiudendo poi i conti nella frazione finalea un immenso Jayson. La stella dei biancoverdi ha dominato l'incontro segnando 50 punti (23 nel solo terzo quarto) tirando 14/32 dal campo, 5/12 dalla lunga distanza e un clamoroso 17/17 ai liberi, a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 4 assist. Una prestazione sensazionale (ovviamente già record per i play-in) a cui si sono aggiunti i 29 punti di Kemba ...

