Vialli e Mancini raccontano la Sampd' oro del ' 91 | ' Rendemmo possibile l' impossibile'

(Di martedì 18 maggio 2021) Non è un racconto solo per tifosi blucerchiati, magari un po' nostalgici, che mai hanno dimenticato la'oro tricolore del 1991, di cui domani, 19 maggio, si celebra il trentennale dalla conquista ...

Ultime Notizie dalla rete : Vialli Mancini

UN GIORNO SPECIALE ? E sono proprio, oggi di nuovo fianco a fianco in Nazionale, a spiegarne i motivi. 'Perché per noi - ricorda Gianluca, capo delegazione azzurro - ogni scusa è ...Il "memoir" di22 Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! 22.0.1 Articolo Precedente 23 In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio: Da ...Questa è una storia di uomini e di una ribellione. Di un’idea rivoluzionaria che ti entra sotto pelle e, come ricorda Gianluca Vialli, "ti mandava a dormire, davvero, con il pigiama della Sampdoria".Gianluca Vialli e Roberto Mancini sono i simboli dello storico Scudetto della Sampdoria. I due, soprannominati i 'Gemelli del Gol', guidarono il club a una serie di successi incredibili. Arrivati alla ...