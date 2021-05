Vaccino Pfizer, Tar Lazio respinge ricorso contro prolungamento seconda dose (Di martedì 18 maggio 2021) Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il prolungamento della seconda dose del Vaccino Pfizer. Lo ha comunicato in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il Tar del Lazio, con decreto cautelare – scrive D’Amato – ha respinto la richiesta di sospensiva presentata contro la circolare del ministero della Salute sul prolungamento dell’intervallo fra prima e seconda dose del Vaccino Pfizer. Una notizia importante che dà serenità e certezza alla campagna vaccinale, evitando pericolosi stop”. L’assessore ricorda che il decreto del Tar arriva “peraltro, ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Il Tar delha respinto ilildelladel. Lo ha comunicato in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “Il Tar del, con decreto cautelare – scrive D’Amato – ha respinto la richiesta di sospensiva presentatala circolare del ministero della Salute suldell’intervallo fra prima edel. Una notizia importante che dà serenità e certezza alla campagna vaccinale, evitando pericolosi stop”. L’assessore ricorda che il decreto del Tar arriva “peraltro, ...

