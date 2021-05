Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 09:10 (Di martedì 18 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita è in studio apriamo con una notizia aggiunta da poco In redazione è morto questa mattina nella sua residenza di Milo Franco Battiato lo rende noto la famiglia i funerali in forma privata il cantatore era nato il 23 marzo del 1945 ha spaziato da una grande quantità di generi dalla musica pop a quella colta toccando momenti di avanguardie raggiungendo una grande popolarità Ed ora le altre Notizie di lei Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid che prevedono un allentamento che regionale delle misure e il coprifuoco slitterà alle 23 del 7 giugno alle 24 e sparirà dalle 21 dal primo giugno ristorante bar aperti a pranzo e cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali dalle 24 le palestre dal primo luglio le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita è in studio apriamo con una notizia aggiunta da poco In redazione è morto questa mattina nella sua residenza di Milo Franco Battiato lo rende noto la famiglia i funerali in forma privata il cantatore era nato il 23 marzo del 1945 ha spaziato da una grande quantità di generi dalla musica pop a quella colta toccando momenti di avanguardie raggiungendo una grande popolarità Ed ora le altredi lei Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid che prevedono un allentamento che regionale delle misure e il coprifuoco slitterà alle 23 del 7 giugno alle 24 e sparirà dalle 21 dal primo giugno ristorante bar aperti a pranzo e cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali dalle 24 le palestre dal primo luglio le ...

