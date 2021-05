Trigoria | il padre di Scamacca fa irruzione con una spranga e distrugge due auto | denunciato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Si è introdotto intorno alle 19.30 nel centro sportivo della Roma, a, minacciando le guardie giurate con una. Se l’è presa con la sbarra del cancello, con le finestre del gabbiotto, con i monitor delle telecamere di sorveglianza e persino coi lampioni. Infine ha raggiunto il parcheggio, dove ha distrutto il lunotto a due(di cui una della polizia, intervenuta per fermarlo). Per questo Emiliano, 45 anni,di Gianluca – talentuoso calciatore del Genoa in prestito dal Sassuolo – è stato immobilizzato dagli agenti e condotto nel commissariato di Spinaceto, dov’è statoper danneggiamento aggravato e invasione di edificio. Ad allertare le forze dell’ordine, tra gli altri, le madri di alcuni giovani calciatori, che si stavano allenando in uno dei ...