Traffico internazionale di cocaina, 7 arresti (Di martedì 18 maggio 2021) Quattrocento chili di cocaina, partiti dal Brasile e passati dal porto di Gioia Tauro, sono stati sequestrati in Kosovo. L'operazione è stata condotta dalla guardia di finanza di Reggio Calabria in collaborazione con la polizia kosovara e quella albanese. fsc/gtr su Il Corriere della Città.

