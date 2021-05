Tomb Raider 2: svelato il titolo dell sequel con Alicia Vikander? (Di martedì 18 maggio 2021) La sceneggiatrice e regista di Tomb Raider 2, Misha Green, ha rivelato di aver finito la prima bozza di sceneggiatura e anticipa un papabile titolo per il sequel. Il sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander si farà. Lo conferma la sceneggiatrice e regista Misha Green, che ha recentemente rivelato di aver finito la prima bozza della sceneggiatura e di avere, forse, già un potenziale titolo per Tomb Raider 2. Dopo il grande successo del primo film nel 2018, solo a gennaio è stato annunciato un sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander, diretto appunto da Misha Green. La scrittrice e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021) La sceneggiatrice e regista di2, Misha Green, ha rivelato di aver finito la prima bozza di sceneggiatura e anticipa un papabileper il. Ildiconsi farà. Lo conferma la sceneggiatrice e regista Misha Green, che ha recentemente rivelato di aver finito la prima bozzaa sceneggiatura e di avere, forse, già un potenzialeper2. Dopo il grande successo del primo film nel 2018, solo a gennaio è stato annunciato undicon, diretto appunto da Misha Green. La scrittrice e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tomb Raider 2: svelato il titolo dell sequel con Alicia Vikander? - Ikaruga26100797 : @donorapotente Sai che non ho mai giocato a Croc? Rascal non lo conoscevo proprio ahah. Crash, Tomb Raider e Tekken… - statodelsud : Tomb Raider, Angelina Jolie non voleva interpretare Lara Croft: “Non faceva per me” - Pino__Merola : Tomb Raider, Angelina Jolie non voleva interpretare Lara Croft: “Non faceva per me” - GamingPark_it : Ecco il titolo provvisorio del prossimo film di Tomb Raider -