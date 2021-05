Tare | ' Inzaghi? Nessun incontro | a fine campionato'

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA - Vincere per l'onore con l'obiettivo di chiudere ilal meglio dopo aver visto sfumare il sogno Champions League. La Lazio è impegnata all'Olimpico nel recupero con il Torino. I ...

Igliha parlato nel pre partita del match tra Lazio e Torino. Queste le parole del direttore sportivo Igliha parlato nel pre partita del match tra Lazio e Torino. Queste le parole del direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport. STAGIONE ...Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igliha commentato il momento e non solo : " La priorità era la Champions League, la sconfitta di Firenze è stata determinante in questo senso. ...“Rinnovo di Inzaghi? Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato ... Queste le parole del ds della Lazio, Igli Tare, nel pre partita del match contro il Torino, recupero della venticinquesima ...Nel prepartita di Lazio - Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds biancoceleste Igli Tare: "La priorità era la Champions League, la sconfitta di Firenze è ...