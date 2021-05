Sondaggi, Fratelli d’Italia scavalca il Pd. Tra i dem è subito psicodramma: l’affondo di Marcucci (Di martedì 18 maggio 2021) Fratelli d’Italia al 19,5%. Partito democratico al 19,2%. E’ l’esito dell’ultimo Sondaggio Swg per il Tg la7. Un pugno nello stomaco per i democratici. Ne approfitta il senatore Andrea Marcucci, molto critico verso Enrico Letta che lo ha messo da parte come presidente dei senatori dem per sostituirlo con una donna, Simona Malpezzi. Marcucci: il Sondaggio crea preoccupazione tra i nostri militanti “Un Sondaggio diffuso ieri (lunedì) – scrive Marcucci su Fb – vede Fratelli d’Italia superare il Pd. E’ naturale che questa proiezione crei preoccupazione tra i nostri militanti. Io continuo comunque a sperare che gli italiani, quando sarà, sposino le nostre battaglie riformiste piuttosto che abbracciare una destra populista, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021)al 19,5%. Partito democratico al 19,2%. E’ l’esito dell’ultimoo Swg per il Tg la7. Un pugno nello stomaco per i democratici. Ne approfitta il senatore Andrea, molto critico verso Enrico Letta che lo ha messo da parte come presidente dei senatori dem per sostituirlo con una donna, Simona Malpezzi.: ilo crea preoccupazione tra i nostri militanti “Uno diffuso ieri (lunedì) – scrivesu Fb – vedesuperare il Pd. E’ naturale che questa proiezione crei preoccupazione tra i nostri militanti. Io continuo comunque a sperare che gli italiani, quando sarà, sposino le nostre battaglie riformiste piuttosto che abbracciare una destra populista, ...

