Scontro Fedez-Rai, il rapper chiede di essere ascoltato in Vigilanza sui fatti del concertone del 1° maggio (Di martedì 18 maggio 2021) La saga del concertone del Primo maggio non è ancora chiusa. Fedez, al secolo Federico Lucia, ha chiesto di essere ascoltato dalla commissione di Vigilanza sulla Rai. Un incontro che, se fosse accettato, avverrebbe dopo l’audizione del direttore di Rai 3 Franco Di Mare. A far trapelare la notizia sono fonti parlamentari di maggioranza. Fedez avrebbe scritto al presidente della Vigilanza Rai Barachini per chiedere di essere ascoltato dal momento che nelle ultime settimane «è stato nominato costantemente sia dagli onorevoli intervennuti che dal direttore Francesco Di Mare». Per adesso non esiste ancora una posizione ufficiale della Commissione di Vigilanza Rai. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) La saga deldel Primonon è ancora chiusa., al secolo Federico Lucia, ha chiesto didalla commissione disulla Rai. Un incontro che, se fosse accettato, avverrebbe dopo l’audizione del direttore di Rai 3 Franco Di Mare. A far trapelare la notizia sono fonti parlamentari diranza.avrebbe scritto al presidente dellaRai Barachini perre didal momento che nelle ultime settimane «è stato nominato costantemente sia dagli onorevoli intervennuti che dal direttore Francesco Di Mare». Per adesso non esiste ancora una posizione ufficiale della Commissione diRai. Il ...

Advertising

infoitcultura : Scontro Fedez-Rai, il rapper chiede di essere ascoltato in Vigilanza sui fatti del concertone del 1° maggio - ilgiornale : Non si spengono i riflettori sullo scontro tra Fedez e la Rai: il rapper ora vuole essere ascoltato dalla Commissio… - giuliocavalli : @CarloCalenda Carlo, ora ti tocca promettere @Fedez assessore per alzare il livello di scontro. - CapitaleIl : @matteosalvinimi @JustElisabetta La Lega riparta dal Elisabetta Canalis. #Fedez VS Canalis. Una scontro tra le più… - diamantelei1 : RT @contestabile_f: Gli ultimi eventi social di Fedez e Angelini, nella loro diversità, mostrano come il virtuale sia facilmente polarizzat… -