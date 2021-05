Roma, dopo oltre un anno e mezzo tornano i controllori sui mezzi Atac (Di martedì 18 maggio 2021) tornano i controllori sui mezzi pubblici di Roma. dopo lo stop di oltre un anno causato dalle norme anti Covid, a partire da oggi Atac riattiverà i servizi di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di superficie e metroferroviari. Il ritorno dei verificatori a bordo “è una decisione importante – ha dichiarato l’amministratore unico Giovanni Mottura – che servirà anche a garantire maggiore sicurezza ai nostri clienti e il rispetto delle regole. E’ anche un atto di riguardo verso tutti quei clienti che in questo anno di pandemia hanno continuato a pagare il biglietto. Altri non lo hanno fatto: un comportamento inaccettabile, direi persino immorale, che abbiamo il dovere di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021)suipubblici dilo stop diuncausato dalle norme anti Covid, a partire da oggiriattiverà i servizi di verifica dei titoli di viaggio a bordo deidi superficie e metroferroviari. Il ritorno dei verificatori a bordo “è una decisione importante – ha dichiarato l’amministratore unico Giovanni Mottura – che servirà anche a garantire maggiore sicurezza ai nostri clienti e il rispetto delle regole. E’ anche un atto di riguardo verso tutti quei clienti che in questodi pandemia hcontinuato a pagare il biglietto. Altri non lo hfatto: un comportamento inaccettabile, direi persino immorale, che abbiamo il dovere di ...

Advertising

repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - gualtierieurope : Dopo anni di declino ci sono le condizioni per far ripartire #Roma e metterla alla guida del rilancio del Paese e d… - albertoangela : Esce oggi il secondo volume della Trilogia di Nerone, L’inferno su Roma, per @harpercollinsIT. Dopo aver raccontato… - patriziagermin3 : RT @crocerossa: ?? Tamponi gratuiti, accessibili a tutti senza prescrizione. Un progetto importante per aumentare la capacità di screening a… - azzocchi : RT @crocerossa: ?? Tamponi gratuiti, accessibili a tutti senza prescrizione. Un progetto importante per aumentare la capacità di screening a… -