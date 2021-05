Recovery, strada in discesa: via libera anche dalla Finlandia di Sanna Marin (Di martedì 18 maggio 2021) La Finlandia non è più un ostacolo sul cammino del piano Next Generation Eu per tutti gli altri Paesi europei. Il Parlamento finlandese ha approvato oggi 18 maggio, a larghissima maggioranza – superiore ai due terzi necessari – la decisione che consente alla Commissione Ue di andare sui mercati. Sì, perché senza il via libera parlamentare di tutti i Paesi che del Recovery hanno fatto richiesta l’esecutivo di Bruxelles non può andare a raccogliere le risorse dagli investitori. La soddisfazione della premier L’annuncio dell’ok del Parlamento di Helsinki è stato dato su Twitter dalla giovanissima premier socialdemocratica Sanna Marin, 35 anni (nella foto). Nelle scorse settimane la Corte costituzionale finlandese aveva chiesto che il Parlamento si esprimesse con maggioranza qualificata e ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 maggio 2021) Lanon è più un ostacolo sul cammino del piano Next Generation Eu per tutti gli altri Paesi europei. Il Parlamento finlandese ha approvato oggi 18 maggio, a larghissima maggioranza – superiore ai due terzi necessari – la decisione che consente alla Commissione Ue di andare sui mercati. Sì, perché senza il viaparlamentare di tutti i Paesi che delhanno fatto richiesta l’esecutivo di Bruxelles non può andare a raccogliere le risorse dagli investitori. La soddisfazione della premier L’annuncio dell’ok del Parlamento di Helsinki è stato dato su Twittergiovanissima premier socialdemocratica, 35 anni (nella foto). Nelle scorse settimane la Corte costituzionale finlandese aveva chiesto che il Parlamento si esprimesse con maggioranza qualificata e ...

