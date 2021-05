Orietta Berti interpreta la sigla di ”LUPIN III”, dal 18 maggio in radio e online (Di martedì 18 maggio 2021) Orietta Berti canterà la sigla del noto cartone animato LUPIN III: dal 18 maggio disponibile in radio e in digitale. Orietta Berti e LUPIN III: il brano disponibile dal 18 maggio La sigla di LUPIN III interpretata da Orietta Berti – Photo Credits: REC media comunicazione e promozioneDal 18 maggio disponibile online e in digitale il brano interpretato da Orietta Berti, LUPIN III: sigla del famoso cartone animato. Testo di Franco Migliacci e musiche di Franco Micalizzi. Il brano sarà disponibile negli store e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021)canterà ladel noto cartone animatoIII: dal 18disponibile ine in digitale.III: il brano disponibile dal 18LadiIIIta da– Photo Credits: REC media comunicazione e promozioneDal 18disponibilee in digitale il branoto daIII:del famoso cartone animato. Testo di Franco Migliacci e musiche di Franco Micalizzi. Il brano sarà disponibile negli store e ...

Advertising

bbuildbridges : comunque voglio ricordare la mia meravigliosa squadra del fantasanremo con i Måneskin, Orietta Berti, Madame, LRDL… - Desmamau : @NicolaPorro Fra un po' nasone porro dirà che anche Orietta Berti profetizza che la barca va. Si inventa tutto e… - DietrolaNotizia : In radio dal 18 maggio 'Lupin III', con la splendida interpretazione di Orietta Berti - matiofubol : Il motivo per cui non vedo l'ora che sto cazzo di virus venga estirpato è principalmente poter leggere notizie come… - Webl0g : Orietta Berti canta la sigla di 'Lupin III', il brano in digitale TESTO -