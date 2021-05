Oggi è un altro giorno, Serena Grandi e il figlio Edoardo: “Scritte orrende sotto il mio numero civico per la mia omosessualità” (Di martedì 18 maggio 2021) Ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di ieri 17 maggio, Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole hanno ripercorso la carriera dell’attrice bolognese per poi soffermarsi sulle difficoltà affrontate dal ragazzo per la sua omosessualità. “Sono dovuto scappare da scuola“, ha esordito lui nel salotto di RaiUno. “Durante una lezione sei scappato dalla classe, non ho capito?”, gli ha domandato la conduttrice. “Esatto, non volevo più stare lì. Si creavano delle dinamiche a cui non volevo sottostare, era un liceo privato romano di destra. Non ho mai nascosto troppo quello che ero”. Edoardo ha poi continuato a raccontare: “Avevo 14 anni quando ho fatto coming out, avevo già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Ospiti diBortone aè unnella puntata di ieri 17 maggio,e ilErcole hanno ripercorso la carriera dell’attrice bolognese per poi soffermarsi sulle difficoltà affrontate dal ragazzo per la sua. “Sono dovuto scappare da scuola“, ha esordito lui nel salotto di RaiUno. “Durante una lezione sei scappato dalla classe, non ho capito?”, gli ha domandato la conduttrice. “Esatto, non volevo più stare lì. Si creavano delle dinamiche a cui non volevostare, era un liceo privato romano di destra. Non ho mai nascosto troppo quello che ero”.ha poi continuato a raccontare: “Avevo 14 anni quando ho fatto coming out, avevo già ...

Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Contiene interviste al Presidente Antonio #Percassi, a Remo #Freuler, al d… - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano a #fuoridalcoro? Oggi è stato, per l’ennesima volta, bersaglio di insulti e minacce e ve… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - HeyThereTana : Anche oggi riso e fagioli perché è l'unico cibo che c'è in ufficio, quanto mi mette di cattivo umore non mangiare c… - _starkll : Altro motivo per disperarmi oggi -