Malattie rare | dal 29 maggio tornano i ' Dialoghi sull' emofilia A'

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia sono 10.627 i pazienti conemorragichecongenite: di questi, 4.179 sono affetti daA e 898 daB, secondo gli ultimi dati aggiornati dal Registro nazionale delle coagulopatie congenite emorragiche dell'Istituto superiore di sanità (Iss). L'è la coagulopatia emorragica più conosciuta, una malattia di origine genetica che causa un difetto della coagulazione del sangue. Colpisce in prevalenza i maschi, mentre le donne possono esserne portatrici sane. Questo non significa che tale condizione riguardi soltanto gli uomini: il ruolo di caregiver di compagne, mogli, madri e figlie non può essere ignorato, così come i dubbi circa le decisioni in tema di maternità sperimentati dalle giovani portatrici di alterazioni genetiche ...

