La pandemia | i giovani e la fiducia nella scienza

(Di martedì 18 maggio 2021) Imanifestano insoddisfazione per la gestione dell’emergenza sanitaria, percepita come confusionaria. Il 78% chiede maggiore chiarezzacomunicazione e più capacità di ascolto. Resta comunque alta lain medici (36%), scienziati (19%) e decisori politici (18%). Per superare l’emergenza sanitaria iconsiderano prioritario il ruolo della ricerca per nuovi vaccini e farmaci (81%), seguito dalla gestione equilibrata dei decisori politici (53%) e da una corretta comunicazione (30%). Sono alcuni dei dati emersi dalla Ricerca sulladei, condotta dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto del Dipartimento di Economia politica e statistica dell’Università degli Studi di Siena. La ricerca ha ...

e restrizioni hanno inoltre modificato il rapporto tra i consumatori e i pubblici esercizi. in larga partee donne malgrado il blocco dei licenziamenti", fa presente il ...Il settore è in grado di generare opportunità professionali soprattutto per legenerazioni (... L'industria si adatta alle nuove condizioni imposte dallaCovid - 19: come effetto ...Matteo Tuccini viareggio. La Versilia è a buon punto sulle vaccinazioni anti-Covid per quanto riguarda la popolazione più anziana. Nelle fasce di età dai 70 anni in su sono state somministrate più pri ...Tutti i numeri, infatti ci dicono che la copertura vaccinale della popolazione è in costante e progressiva crescita, mentre decessi e ricoveri in terapia intensiva sono in netto calo. Da ieri un' Ital ...